إنقاذ أربعة مختنقين بالغاز في شلغوم العيد

أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية ميلة، صبيحة اليوم الخميس أربعة أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق بالغاز بمنزلهم الواقع بإقليم بلدية شلغوم العيد.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، إن إسعافات مركزها المتقدم بشلغوم العيد مدعم بالوحدة الثانوية، تدخلت هذا الخميس على الساعة الثامنة صباحا وأربعا وخمسين دقيقة (08:54) من أجل حالة اختناق داخل شقة بعمارة، بحي المجاهد المتوفي حايفي مبروك ببلدية ودائرة شلغوم العيد، لإنقاذ أربعة أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق بغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من موقد (طابونة).

وأوضح نفس المصدر إن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و34 سنة، وجودوا في حالة غثيان وتقيء، حيث تم إسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى شلغوم العيد.

وأوصت الحماية المدنية المواطنين بضرورة توفير تهوية دائمة بالمنازل، لا سيما في أماكن وضع أجهزة التدفئة وسخانات الحمام، وكذا ضرورة صيانة مختلف الأجهزة قبل بداية استعمالها.