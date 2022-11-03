وزير خارجية السودان: القمة العربية أجازت الكثير من القرارات

أكد وزير خارجية السودان المكلف السفير على الصادق أن القمة العربية التي اختتمت أعمالها أمس بالجزائر أجازت الكثير من القرارات.

وأوضح وزير خارجية السودان في تصريح اليوم الخميس، عقب عودته من الجزائر برفقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرها، إن القمة أجازت قرار دعم السلام والتنمية في السودان،

كما أجازت المبادرة العربية للأمن الغذائي، مشيراً إلى أن دولة السودان معنية بتنفيذ هذه المبادرة باعتبارها أكثر الدول العربية تأهيلا لتنفيذ المبادرة.

وكشف وزير خارجية السودان أن َوزارته ستشرع فورا مع الجهات المختصة بداية هذا الأسبوع في تنفيذ المبادرة وتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها بأسرع ما يمكن.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد ألقى خطاب السودان أمام القمة العربية في الدورة الحادية والثلاثون التي استضافتها الجزائر تحت شعار لم الشمل ونبذ الخلافات.