مدرب تفنتي يفصل في مغادرة زروقي

كشفت تقارير هولندية مختلفة، أن مدرب نادي تفنتي فصل في أمر مغادرة الدولي الجزائري رامز زروقي من عدمه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وقال مدرب الفريق رون جونس في تصريحات صحفية:" أعوّل على زروقي لإنهاء الموسم معنا، إذا نظرنا إلى الأمر فإنه لا يتعلق بالشق المالي فقط بل أبعد من ذلك، لكنه سبب من أسباب عدم مغادرته".

وأردف:" لقد بدأ رامز في الظهور بشكل أفضل بعد فشل رحليه خلال الصائفة الماضية، ربما سيكون من الجيد أن يحدث ذلك الصيف المقبل على أمل أن يأتي شيء أجمل (يقصد عرض فينورد الذي لا يزال يصّر على ضمه).

وختم: " ليس لدينا واحد أو اثنان من مواصفاته، لقد تطور وأصبح لاعبا أساسيا جيدا".