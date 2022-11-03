المديرية العامة للأمن تعلن عن مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين لفائدة الولايات العشر المستحدثة بجنوب الوطن والوحدات الجمهورية للأمن، بعنوان سنة 2022.

ودعت المديرية، في بيان لها، المعنيين بالمسابقة إلى تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الاطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر.

كما يودع ملف الترشح على مستوى المصالح المحلية للشرطة (المصالح الولائية للموارد البشرية)، لأمن الولايات الـ (10) المستحدثة بجنوب الوطن، وكذا على مستوى أمن الولايات الآتية المعنية بعملية التوظيف، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، بومرداس، الوادي، خنشلة وغليزان.