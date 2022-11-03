حجر لحوم فاسدة بباتنة

حجزت مصالح الدرك الوطني بباتنة كمية معتبرة من اللحوم البيضاء واللحم المفروم بأحدى محلات حي بوغقال 03 لانعدام السجل التجاري وشروط النظافة.

ونقلت إذاعة باتنة الجهوية عن ذات المصالح اليوم الخميس، بأن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة جنوب حجزت 1280 كلغ من الدجاج المقطع و20 كلغ من اللحم المفروم فاسدة كانت موجهة للبيع.

وأضاف نفس المصدر بأن الكمية المحجوزة تمت على مستوى محل بحي بوعقال 03 بسبب انعدام أي وثائق تسمح بممارسة هذا النشاط التجاري، بالإضافة إلى عدم احترام شروط النطاقة والتخرين للحوم المحجوزة. وقد تم توقيف صاحب المحل البالغ من العمر 41 سنة، مع اتلاف وردم اللحوم الفاسدة.