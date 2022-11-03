قطر تسمح بدخول الجماهير مجانًا لمباريات كأس العالم

أعلنت الحكومة القطرية رسميًا اليوم الخميس السماح بدخول الجماهير في مباريات كأس العالم مجانا بدءا من الدور الثاني.

وتنطلق بطولة كأس العالم في قطر يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري ويختتم الدور الأول في آخر المجموعات الثماني يوم الثاني من ديسمبر.

وأعلن العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية القطرية، أنه سيتم السماح بدخول الجماهير لغير حاملي التذاكر من 2 ديسمبر عقب نهاية دور المجموعات. وأوضح المتحدث باسم الداخلية القطرية أنه سيكون هناك شرط واحد للدخول المجاني وهو أن يكون هذا الشخص حاصلا على "بطاقة هيا".