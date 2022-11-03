إعادة تهيئة العشب الطبيعي لهذا الملعب

باشرت إدارة ملعب محمد بن سعيد بمستغانم أشغال إصلاحات على مستوى أرضية ميدان هذا المرفق الكروي المعشوشب طبيعيا بعدما تدهورت حالته في الفترة الأخيرة حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح مصدر من نادي ترجي مستغانم، أن توقف بطولتي الدرجتين الثانية والثالثة، حيث ينشط فريقا ترجي ووداد مستغانم واللذين يستضيفان منافسيهما بذات الملعب، لإجراء مباريات الدور الجهوي الثاني لكأس الجمهورية سمح بإطلاق الأشغال المعنية.

وأضاف أن أرضية ملعب "محمد بن سعيد" أضحت عائقا حقيقيا أمام لاعبي الناديين المحليين، وهو ما دفع إدارتيهما للتشديد على أهمية القيام بأشغال إعادة تهيئته، سيما وأن الفريقين يحذوهما طموح كبير للعب ورقة الصعود إلى القسم الأعلى.

وبدأت أرضية ميدان ملعب ''محمد بن سعيد'' في التدهور منذ مباريات البطولة العربية لأقل من 17 عاما التي احتضنتها الصيف المنصرم مدينة مستغانم مناصفة مع مدينة سيـق وتطلب الأمر وقتها من منظمي البطولة إعفاء ملعب مستغانم من استضافة أحد لقاءي الدور نصف النهائي ونقل المباراة المعنية إلى ملعب سيق الجديد الذي استضاف أيضا المباراة النهائية.

ويعتبر ملعب ''محمد بن سعيد''، الذي يتسع لحوالي 20 ألف متفرج، أحد وحدات المركب الرياضي ''الرائد فراج'' الذي خضع إلى أشغال تجديد واسعة مست كل مرافقه، قبل أن يعاد افتتاحه منذ ثلاث سنوات.