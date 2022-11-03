صلاح ومحرز يتصدران أبرز الغائبين العرب عن مونديال قطر

تصدّر المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز قائمة أبرز النجوم العرب الغائبين عن مونديال قطر 2022 في كرة القدم، في أوّل نسخة تقام في منطقة عربية.

وألقت وكالة "فرانس برس" الضوء على نجوم أخفقت منتخباتها في التأهل وآخرين لاحقتهم لعنة الإصابة.

وتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على رأس القائمة وكتبت وكالة" فرانس براس" صلاح ولعنة الليزر وعادت إلى الطريقة التي أقصي بها منتخب الفراعنة.

وجاء لاعب مانشسترسيتي في المركز الثاني وعلق المصدر ذاته بـ: " إيكامبي يبدد أحلام محرز"، في إشارة منه إلى مواجهة الجزائر والكاميرون بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. وحل إسماعيل بن ناصر في المركز الثالث متبوعا بكل من المغربي طارق تيسودالي والإماراتي علي مبخوت.