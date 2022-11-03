إلهام علييف منبهر بما رأى في متحف الجزائر

انبهر رئيس أذربيجان إلهام علييف، بما رآه في متحف المجاهد ومقام الشهيد، أثناء زيارته للجزائر لحضور أشغال القمة العربية في دورتها الـ 31 التي أجريت وقائعها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: قال الرئيس علييف "لقد زرت النصب التذكاري لمقام الشهيد ومتحف المجاهد بالجزائر وكنت منبهرا جدا بما رأيته".

وأكد علييف، إن العالم لا يجب أن ينسى العنف والفظائع الجماعية التي ارتكبتها فرنسا ضد الشعب الجزائري، مضيفا إنها شنّت حربا مُروعة على الشعب الجزائري لأزيد من مائة عام.

وأضاف: "أودت تلك الحرب بحياة 1.5 مليون جزائري، وبينما نحيي ذكرى تلك المأساة، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل".