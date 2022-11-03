أمطار على عدة ولايات

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نشرية خاصة حول تساقط أمطار بعدة ولايات عبر الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن كمية الأمطار المتساقطة على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة ستكون بين 20 و40 ملم، وذلك يوم الجمعة 4 نوفمبر من الساعة الثالثة زوالا إلى يوم السبت 5 نوفمبر على الساعة 3 صباحا.

أما فيما يخص ولايات عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة فإن كمية الأمطار المتساقطة تتراوح بين 30 و40 ملم وقد تتجاوز 50 ملم محليا، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى اليوم الموالي (السبت) على الساعة السادسة مساء.