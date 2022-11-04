أمطار غزيرة تجتاح 13 ولاية

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، الخميس، نشرية خاصة حول تساقط أمطار بعدة ولايات عبر الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن كمية الأمطار المتساقطة على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة ستكون بين 20 و40 ملم، وذلك اليوم الجمعة، من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية يوم غد السبت على الساعة الثالثة صباحا.

أما فيما يخص ولايات عنابة، الطارف، سوق أهراس وڤالمة فإن كمية الأمطار المتساقطة تتراوح بين 30 و40 ملم وقد تتجاوز 50 ملم محليا، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى اليوم الموالي (السبت) على الساعة السادسة مساء.

فيما تشهد ولايات، الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس البليدة وقسنطينة، أمطارا غزيرة تتعدى 30 ملم محليا، اليوم الجمعة، ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة من مساء.