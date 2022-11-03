مبارزة: الجزائر تنظم مونديال الحسام

تنظم الاتحادية الجزائرية منافسات كأس العالم للمبارزة في الفترة ما بين 10 و13 نوفمبر الجاري بقاعة -حرشة حسان- بالجزائر العاصمة، وفق ما أوردته الفيدرالية على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".

وسيتعلق هذا المونديال بسلاح "الحسام" بحيث يرتقب مشاركة "ألمع نجوم المبارزة العالمية، يمثلون أكثر من أربعين دولة من القارات الخمس" حسب نفس المصدر.

واستعدادا لهذا الموعد الهام، يجري المنتخب الوطني تربصا تحضيريا "عالي المستوى"، بالمركز الرياضي النسوي ببن عكنون (العاصمة) من 4 إلى 9 نوفمبر الجاري، رفقة المنتخب المصري، تحت إشراف الخبير العالمي كريستيو بوار، والذي "سيكون مرفوقا بنجوم المبارزة في العالم المنتسبين لأكاديمية "بوير أورليون" الفرنسية.