تأجيل رحلة "الطاسيلي 2" يشعل غضب المسافرين

لم يهضم المسافرون عبر الباخرة "طاسيلي 2" تأجيل الرحلة التي كانت مقررة اليوم الخميس من سكيكدة إلى مرسيليا.

وقدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بيان اعتذار لزبائنها، معلنة عن برمجة الرحلة يوم الأحد المقبل، غير أن المسافرين تجمعوا خارج ميناء سكيكدة معبرين عن سخطهم على المؤسسة لم تشعرهم –حسبهم- بتأجيل الرحلة قبل تنقلهم إلى سكيكدة حيث أن الكثير منهم لم يجد وسيلة للعودة إلى الولاية التي جاءوا منها .

وأكد المسافرون أن هذا التأجيل سيتسبب في الغياب عن مناصب العمل والدراسة والبعض سيضيع مواعد المستشفيات بفرنسا.

ويعود سبب تأجيل الرحلة إلى حادث اصطدام مقدمة الباخرة بمرفأ الميناء، حيث انتظر المسافرون أمام مدخل ميناء سكيكدة بأمل قدوم باخرة أخرى من ميناء العاصمة لتعويض "الطاسيلي 2" غير أن هذه الباخرة بدورها لم تحضر.