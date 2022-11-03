تتويج جزائري في مهرجان سينمائي بسلطنة عمان ‎‎‎‎

توج الفيلم الوثائقي الجزائري "باكدي ... روح الطبيعة" لمخرجه الجزائري صالح بوفلاح مؤخرا بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الظاهرة السينمائي الدولي بسلطنة عمان، حسبما علم اليوم الخميس ببومرداس لدى مخرج الفيلم. ‎‎‎‎

وقال المخرج بوفلاح صالح أن فيلمه الوثائقي توج بهذه الجائزة من خلال مشاركته في هذا المهرجان الذي نظم الأسبوع الماضي، بعد تنافس كبير مع نحو 10 أعمال أخرى في هذه الفئة من الأفلام تمثل عدة دول من العالم.

وفي هذا الصدد، أوضح المخرج، الذي حاز من خلال أعمال فنية متنوعة على جوائز متعددة في مشواره الفني، بأن فيلم " باكدي ... روح الطبيعة" يحاكي معاناة الطبيعة من خلال إعادة تشكيل مخلفاتها ( الطبيعة) الملوثة على مستوى مدينة دلس شرق بومرداس.

وأفاد مخرج وكاتب سيناريو هذا العمل الوثائقي الواقعي، بأن هذا العمل الفني المصنف ضمن سينما الواقع، ينقل على مدار 25 دقيقة يوميات الفنان الروحي "باكدي محمد" المدعو "بخلالي" الذي يحمل العمل إسمه.

ويحاكي ويجسد الشخصية الوحيدة وبطلة هذا الفيلم، الذي يتميز ببعد إنساني، الفنان باكدي ( 75 سنة) نفسه مرفوقا بموسيقى هادئة من إنتاج الموسيقي صالح مالكي. وأضاف المخرج بوفلاح بأن هذا العمل، الذي استغرق إنجازه سنتين، يحاكي تفاصيل وواقع "فنان روحي "يحاول استحضار الطبيعة ومعاناتها وروح قصبة دلس العتيقة من خلال إعادة صياغة مخلفات الطبيعة في أشكال ومجسمات ولوحات خشبية فنية تشكيلية مبهرة.

ويستند هذا الفنان، الذي تجاوز سن السبعين، إلى مهاراته الفنية لإعادة تشكيل ورسم مخلفات غريبة تلفظها الطبيعة كنفايات البحر أو التي يلفظها الإنسان هنا وهناك بشكل عشوائي. واعتمد المخرج في تصوير مشاهد هذا العمل التي أخذت على مستوى قصبة ومدينة دلس وسواحلها، على تقنيات حديثة في تصوير بعض المشاهد كـ"الدرون" في تصوير المشاهد العلوية وفي التجوال عبر الأزقة الضيقة لقصبة دلس العتيقة.

يذكر أن المخرج بوفلاح برز في السنوات الأخيرة من خلال إنجاز عدد من الأعمال السينمائية أهمها الفيلم القصير الطريق نحو المجهول سنة 2002 والفيلم الوثائقي قرية قبائلية سنة 2004 والحب والطاعون في 2009 والأفلام الطويلة جوهرة الساورة سنة 2017 وظلال الحقيقة سنة 2018 وتدلس سنة 2020 والحوتة سنة 2021.