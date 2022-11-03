أمن ولاية الجزائر يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الخميس، نداءًا للجمهور حول 3 أشخاص مشتبه فيهم بقضايا نصب واحتيال باستعمال صفحات "الفايسبوك".

وأوضح بيان لذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنّ الأمر يتعلق بالمدعوين "ل.م.ص"، "ب.ع"، "ب.ن"، المشتبه فيهم في قضايا نصب واحتيال باستعمال صفحات "الفايسبوك" الحاملة لأسماء مستعارة.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهم أو التقائهم شخصيًا أو تعامل معهم أو لهم معلومات بوصفه شاهدًا، التقدم إلى مقر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بالجزائر العاصمة (فرقة قمع الإجرام)، أو إلى أقرب مركز شرطة عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة قضية الحال.