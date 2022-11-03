تصريحات بوقرة بعد العودة من تونس

أعرب مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة عن رضاه على مجريات تربص مدينة طبرقة التونسية الذي تخلله فوزين وديين ضد مالي (4-0) والنيجر (2-0).

وقال بوقرة في تصريحات للصحافة الوطنية بمطار هواري بومدين في العاصمة، اليوم الخميس، بعد العودة من تونس، أنه حاول منح الفرصة لكل اللاعبين المستدعين خلال المقابلتين الوديتين لأنه سيحتاج لجاهزية الجميع خلال مقابلات "الشان" سواء أساسيين أو احتياطيين.

وأضاف المدافع السابق لـ"الخضر" أنه لاحظ تطورا كبيرا مقارنة بمقابلة السودان خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث عبر آنذاك عن سخطه للمردود المقدم من طرف عناصره بملعب ميلود هدفي بوهران رغم الفوز بهدفين نظيفين.

وسيتواصل التحضير لـ"الشان" -حسب نفس المتحدث- بتربص آخر بالإمارات هذا الشهر تتخلله مقابلتين ضد منتخبين عربيين (سوريا والكويت) إضافة إلى منتخب إفريقي لم تتحدد هويته بعد.

وكشف بوقرة أن المنتخب المحلي لن يسافر خارج الجزائر بعد تربص الإمارات المقبل، حيث سيتربص بالجزائر شهر ديسمبر ويخوض مقابلة ودية بملعب براقي الجديد للتعود على الأجواء قبل بداية "الشان"، مؤكدا أن الجميع متحمس للعب على هذه "التحفة" واللاعبون سيكون لهم شرف تدشين الملعب.

وستحتضن الجزائر بطولة إفريقيا للمحليين من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023، وسيخوض أشبال بوقرة مقابلات الدور الأول ضمن المجموعة الأولى بملعب براقي ضد كل من ليبيا، إثيوبيا والموزمبيق.