مؤتمر عربي لعمال النفط والمناجم بسكيكدة

أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم الخميس في بيان له، عن تنظيم المؤتمر الـ12 للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات يومي 6 و7 نوفمبر الجاري بولاية سكيكدة، تحت شعار "تجسيد السوق العربية المشتركة عبر الحوار الاجتماعي".

وأوضح بيان المركزية النقابية أن هذا المؤتمر الذي تنظمه بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء والاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، سيعرف مشاركة "أزيد من مائة مندوب يمثلون المنظمات النقابية العربية وشخصيات وطنية ودولية ونقابية سامية من نقابي 17 دولة عربية منتجة للنفط والمعادن والكيماويات".

وأضاف أن الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر ستشهد حضور أمانة المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وعلى رأسهم الأمين العام سليم لباطشة، والأمناء العامون لنقابات المؤسسات التابعين لقطاع المحروقات والغاز والكيمياء.

وأبرز البيان أن "هذا الحدث النقابي رفيع المستوى الذي ستحتضنه بلدنا لأول مرة، سيقام في ظرف خاص تميزه التحولات والتغيرات التي طرأت على السوق النفطية العالمية"، مضيفا أن المؤتمر "سيشكل فرصة لمراجعة واقع الحركة النقابية، ودراسة سبل تفعيل دورها، وتطوير نشاطاتها على الصعيد المحلي والعالمي، للتباحث بالمتغيرات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية والعلمية بما فيها الذكاء الاصطناعي".