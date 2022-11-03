المضاربة: إدانة شخصين بـ 10 سنوات حبسا بميلة

أدانت محكمة ميلة شخصين بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 2 مليون دج نافذة لارتكابهما جنحتي "المضاربة غير المشروعة بمواد غذائية واسعة الاستهلاك وممارسة أسعار غير شرعية"، حسبما ورد اليوم الخميس في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

واستنادا للبيان فقد تمت إدانة المتهمين (ل.ي) و(ل.ح) بعد محاكمتهما عن طريق إجراءات المثول الفوري ليصدر الحكم بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية نافذة بقيمة 2 مليون دج لكل واحد منهما مع إيداع المتهم الأول رهن الحبس والأمر بالقبض ضد المتهم الثاني.

وأشار البيان، إلى أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة 21-15 الصادر في 28

ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة ضد المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.