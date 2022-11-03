إحالة متسبب في حادث مرور مميت على محكمة الجنح

تم اليوم الخميس، إحالة المتسبب في حادث المرور الذي وقع في سبتمبر الماضي بولاية المدية والذي خلف 7 وفيات وجريحين، على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية.

وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية ولاحقا لبياننا الصحفي المنشور بتاريخ 2022/10/21 بخصوص حادث المرور الجسماني الخطير الذي وقع بتاريخ 2022/10/20 وخلف 07 وفيات وجريحين، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية الرأي العام بأنه بتاريخ اليوم 2022/11/03 تم تقديم أمامنا المدعو (س.م) المتسبب في حادث المرور المذكور أعلاه".

كما أوضح المصدر ذاته أن المعني "تمت متابعته وإحالته على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري بسبب ارتكابه لجنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ المقترنتين بارتكاب مخالفة التجاوز الخطير بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل وكذا مخالفة الجرح الخطأ".

ويأتي ذلك "طبقا لنصوص المواد 69-71 من القانون رقم 01-14 المتضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق و أمنها وسلامتها المعدل والمتمم و 442 من قانون العقوبات"، علما أن المحكمة "قررت تأجيل القضية لجلسة 2022/11/10 مع إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت"، وفقا لما تضمنه البيان.

يذكر أن الحادث المذكور كان قد وقع بالمكان المسمى عين السبع، بلدية سانق (ولاية المدية)، حيث نجم عن اصطدام شاحنة بسيارة أجرة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس لها، نتيجة قيام سائق الشاحنة بالتجاوز الخطير دون أخذ الاحتياطات اللازمة، متجاوزا الخط المتواصل، حسب توضيحات ضمنها بيان كان قد صدر سابقا عن وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية.