بعد مسيرة حافلة.. بيكيه يعلن رحيله عن برشلونة

أعلن النجم الإسباني جيرارد بيكيه، رحيله عن نادي برشلونة، بعد مسيرة حافلة، امتدت لسنوات طويلة.

وستكون المباراة القادمة لبرشلونة ضد ألميريا في الليغا، يوم السبت، هي الأخيرة للاعب مع الفريق الكاتالوني.

ونشر بيكيه مقطع فيديو، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "سأعود عاجلاً أم آجلا إلى النادي، قلت دائماً لن يكون هناك أي نادٍ بعد برشلونة".

ومعنى ذلك أن بيكيه قرر اعتزال اللعب بشكل نهائي، ولن ينضم إلى فريق جديد في الفترة القادمة.

وكان مستوى بيكيه قد تراجع بشكل كبير، وتعرض بسبب ذلك لانتقادات شديدة في هذا الموسم.