مضاربة: حصيلة المتابعات القضائية

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن، في الفترة ما بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر الجاري متابعات قضائية في حق 38 شخصا لارتكابهم المضاربة غير المشروعة، صدرت في حق 37 منهم أحكاما تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا، حسب ما أفادت به، اليوم الخميس، وزارة العدل.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أن الجهات القضائية عبر الوطن سجلت خلال الفترة المذكورة "متابعات قضائية ضد 38 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة"، حيث "تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري".

وفي هذا الإطار "صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 37 منهم تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية من سبعمائة ألف إلى ثلاثة ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، بجاية، غليزان، تمنراست، مستغانم وسكيكدة".

وتهدف هذه الإجراءات -مثلما ذكر به المصدر ذاته- إلى "محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة".