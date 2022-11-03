أسطورة الميلان يثني على بن ناصر

يتواصل الثناء على وسط ميدان المنتخب الوطني، اسماعيل بناصر، الذي يؤدي في بداية موسم رائعة مع ميلان الإيطالي.

وجاء الاعتراف هذه المرة من أسطورة "الروسونيري" السابق، كلارانس سيدورف، في تصريحات لقناة "بريم فيديو إيطاليا" خلال تحليله لمقابلة ميلان-سالزبزورغ أمس في دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي الهولندي السابق "بن ناصر يعرف دائما أين يتموقع، حتى مع امتلاكه الكرة يتخذ دائما الخيارات الصحيحة، في أرضية الميدان يحل العديد من المشاكل، إنه حقا جيد".

وساهم بن ناصر في تأهل الميلان إلى ثمن نهائي "الشامبيونز" لأول مرة منذ سنة 2014، بعد الفوز العريض ضد نادي سالزبورغ النمساوي (4-0) على ملعب السانسيرو بحضور 70 ألف متفرج صفقوا بحرارة وتغنوا ببن ناصر عند خروجه في الدقيقة 69، نظير آداءه المذهل وقتاليته الكبيرة في الميدان.