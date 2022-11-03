الجزائر ترحب باتفاق وقف الاقتتال في إثيوبيا

أشادت الجزائر اليوم الخميس بالاتفاق الذي أبرمته الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي لوضع حد للاقتتال في البلاد، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأكدت الوزارة في بيانها أن "الجزائر التي تراقب عن كثب تطور الأحداث في إثيوبيا، تشيد بالاتفاق المبرم بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي لوضع حد نهائي للعداوة بالبلاد".

وتابع المصدر بالقول إن "الجزائر تحيي التزام الطرفين بالحفاظ على سيادة إثيوبيا وسلامتها الترابية وإحلال النظام الدستوري بمنطقة تيغراي".

ورحبت الجزائر، حسب ذات المصدر، "بالتوقيع على هذا الاتفاق الذي يساهم في وضع حد نهائي للاقتتال بين الأخوة وبعث ديناميكية لاستعادة التعايش المنسجم في منطقة تيغراي وبين مختلف التركيبات البشرية بإثيوبيا".

وأكد البيان أن "الجزائر تعبر للشعب الإثيوبي الشقيق عن ترحيبها بهذا الحدث المحمود، وتشجع الأطراف الموقعة على التطبيق الفعلي للاتفاق شكلا ومضمونا".

وفي الأخير، "تثني الجزائر على الاتحاد الإفريقي واللجنة الثلاثية للوساطة نظير الالتزام والعمل الدؤوب اللذان سمحا بتحقيق صحة مبدأ تبني الحلول الإفريقية لمواجهة مشاكل القارة".