الأمين العام لـ"الكاف" في الجزائر

وصل، اليوم الخميس، الأمين العام للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فيرون موسينغو أومبا، إلى الجزائر في زيارة عمل تدوم أربعة أيام من أجل معاينة المنشآت التي تستضيف بطولة إفريقيا للمحليين (الشان)، المقررة من 13 إلى 4 فيفري 2023.

وحسب بيان "الكاف" فإن هذا المسؤول الرفيع في الهيئة الإفريقية سيقوم بجولة إلى المدن الأربعة التي ستستضيف المنافسة، كما سيكون له لقاء مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، ووزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، غدا الجمعة.

برنامج الزيارة:

الخميس: زيارة ملعب براقي بالعاصمة وملعبه الملحق

السبت: زيارة ملعب ميلود هدفي بوهران وملعبيه الملحقين

الأحد: زيارة ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وملعبه الملحق، زيارة ملعب 19 ماي 45 بعنابة وملعبه الملحق.