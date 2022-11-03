وفاة مناضل الحركة الوطنية الصادق هجرس

توفي اليوم الصادق هجرس عن عمر يناهز 94 سنة، بعد مسار طويل في الحركة الوطنية بدءا بالتحاقه بحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة 1944 و إشرافه على فوجزمن الكشافة، قبل الانضمام إلى الحزب الشيوعي الجزائري سنة 1949 في أعقاب قضية الأزمة البربرية، و هو أحد محرري كتاب "الجزائر الحرة ستعيش" رفقة مناضلين اخرين تحت اسم مستعار " ايدير الوطني".

تم تعيينه في قيادة الحزب رفقة بشير الحاج علي. بعد اندلاع الثورة تفاوضا سويا مع جبهة التحرير الوطني عبان رمضان و بن يوسف بن خدة حول انضمام أعضاء " مكافحي الحرية" التابعين للحزب الشيوعي الجزائري إلى فرق جيش التحرير الوطني وتسليم شحنة السلاح التي هربها الضابط الفرنسي هنري مايو من ثكنته و التحاقه بالجبل للكفاح ضد الاستعمار الفرنسي. واصل الصادق هجرس مساره كامين عام الحزب الشيوعي الجزائري بعد الاستقلال لغاية الانقلاب العسكري ضد الرئيس احمد بن بلة من طرف الهواري بومدين و جماعته 1965.

ترأس حزب الطليعة الاشتراكية منذ تأسيسه في 1966 و عاش في السرية لغاية 1988 ، تاريخ اعلان التعددية و ترأس الحزب خلال الانفتاح قبل انسحابه سنة1991.