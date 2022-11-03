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وفاة مناضل الحركة الوطنية الصادق هجرس

ثقافة
3 نوفمبر 2022 ()
جعفر بن صالح
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توفي اليوم الصادق هجرس عن عمر يناهز 94 سنة،  بعد مسار طويل في الحركة الوطنية بدءا بالتحاقه بحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة 1944 و إشرافه على فوجزمن الكشافة، قبل الانضمام إلى الحزب الشيوعي الجزائري سنة 1949 في أعقاب قضية الأزمة البربرية، و هو أحد محرري كتاب "الجزائر الحرة ستعيش" رفقة مناضلين اخرين تحت اسم مستعار " ايدير الوطني".

تم تعيينه في قيادة الحزب رفقة بشير الحاج علي. بعد اندلاع الثورة تفاوضا سويا مع جبهة التحرير الوطني عبان رمضان و بن يوسف بن خدة حول انضمام أعضاء " مكافحي الحرية" التابعين للحزب الشيوعي الجزائري إلى فرق جيش التحرير الوطني وتسليم شحنة السلاح التي هربها الضابط الفرنسي هنري مايو من ثكنته و التحاقه بالجبل للكفاح ضد الاستعمار الفرنسي. واصل الصادق هجرس مساره كامين عام الحزب الشيوعي الجزائري  بعد الاستقلال لغاية الانقلاب العسكري ضد الرئيس احمد بن بلة من طرف الهواري بومدين و جماعته 1965.

ترأس حزب الطليعة الاشتراكية منذ تأسيسه في 1966 و عاش في السرية لغاية 1988 ، تاريخ اعلان التعددية و ترأس الحزب خلال الانفتاح قبل انسحابه سنة1991. 

 

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