أوراق الليمون لحل مشكلة حب الشباب والقشرة

الليمون هو عنصر طهي شائع الاستخدام في معظم منازلنا، الصفات المختلفة لهذه الحمضيات معروفة بالفعل. لكن المثير للاهتمام، حتى أوراق نبات الليمون لها خصائص مفيدة وطبية مميزة في الواقع، ولها العديد من الفوائد للجسم وللبشرة.



الفوائد الطبية لأوراق الليمون



لأوراق الليمون العديد من الفوائد؛ نظراً للقيمة الطبية لهذه الأوراق، فقد تم استخدامها على نطاق واسع في وصفات الطهي المختلفة في جميع أنحاء العالم.



استخدامات أوراق أو عصير أوراق الليمون كعامل منكِّه في مختلف مستحضرات الطهي. هناك بعض الفوائد الصحية الإضافية لأوراق الليمون، بصرف النظر عن كونها مفيدة لبشرة الإنسان، تشمل وجود خصائص مهدئة ومضادة للتشنج، مما يساعد في تخفيف أعراض الاضطرابات مثل الأرق والعصبية والخفقان.



يمكن لأوراق الليمون الطازجة بالماء الساخن أن تقلل أيضاً من تأثير الصداع النصفي والربو كما أنها فعالة في إزالة الديدان من الجسم.



حسب البوابة الصحية الأمريكية "Chikitsa"، فإن أوراق الليمون غنية بالفيتامين C، مما يعزز جهاز المناعة بسبب زيادة مستوى الفيتامينات، كما يساعد فيتامين ب الموجود في نبات الليمون أيضاً على تقوية الأوعية الدموية في الجسم.



عند نقع أوراق الليمون في الماء الساخن قد تساعد في تقليل التشنجات أو تخفيف مشاكل التهاب الحلق، يعد الليمون أيضاً مضاداً قوياً للبكتيريا، ويمكن أن يساعد في مكافحة الأمراض المرتبطة بالبكتيريا.



لأوراق الليمون أيضاً فوائد للشعر والبشرة، بالإضافة إلى فوائد خاصة بأمراض ضغط الدم والسكري.



مفيد لفروة الرأس ويساعد في التحكم في زيوته



تحتوي أوراق الليمون على عناصر غذائية عديدة مثل حامض الستريك والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج والبكتين والفلافونويد، يتردد الكثير من الناس في وضع الليمون على الشعر بسبب بعض الشائعات التي تفيد بأنه يجعل الشعر رمادياً.



لكن هذا لن يحدث إذا كنت تستخدم الليمون على الشعر باعتدال، إليك سبب وجوب وضع ورق الليمون على شعرك:



- الليمون غني بفيتامين سي. هذا الفيتامين يمكن أن يحسن معدل نمو شعرك عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين.

- يساعد على تنظيف فروة الرأس وفتح بصيلات الشعر. غالباً ما يؤدي انسداد البصيلات إلى مشاكل مثل قشرة الرأس وتساقط الشعر.

- الليمون له خصائص مضادة للفطريات يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على صحة فروة الرأس والحد من مشاكل مثل قشرة الرأس وحب الشباب في فروة الرأس.

- يساعد في التحكم في إنتاج الزيت على فروة رأسك.



جيد لحماية البشرة من لدغات الحشرات



تتمتع شجرة الليمون بالعديد من الفوائد الطبية، وبالتالي فقد كانت الشجرة المفضلة لخبراء الطب التقليدي. حتى الأبحاث العلمية وجدت العديد من الفوائد الصحية لشجرة الليمون وخاصة أوراق الليمون لصحة الإنسان بما في ذلك جلد الإنسان.





حسب موقع "Herbs Science" من بين فوائد أوراق الليمون للبشرة نذكر:





تهدئة الحواس وبالتالي يتم استخدامه في العديد من منتجات التجميل لإعطاء هذا التأثير المهدئ مثل كريمات البشرة.

تستخدم مستخلصات شجرة الليمون أيضاً في الكريمات الطاردة للحشرات المستخدمة على جلد الإنسان لحمايته من الحشرات مثل النحل والفراشات والبعوض.

يتم استخدام مستخلص شجرة الليمون أو بلسم الليمون أيضاً في ألواح الاستحمام وأدوات النظافة لمنح هذا الشعور المنعش بعد الاستحمام.

مستخلص شجرة الليمون، وخاصة مستخلص أوراق الليمون، مفيد لمشاكل البشرة مثل حب الشباب والبثور.

كما تستخدم مستخلص أوراق الليمون لتفتيح الندبات والعلامات الأخرى على الجسم.

تستخدم مستخلصات أوراق الليمون أيضاً لإضفاء مظهر أكثر نضارة مع تحسين لون البشرة من الداخل.



أوراق الليمون بين ضغط الدم والسكري



يساعد النشاط البدني في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وتقوية القلب وتقليل التوتر وكذلك ورق الليمون، لقد وجدت الدراسات أن مركبات الفلافونويد الموجودة في ورق الليمون تساعد في خفض ضغط الدم أيضاً، كما أظهر بحث إضافي أن هذا التأثير يعزز الفوائد الصحية للقلب للنشاط البدني.



ورق الليمون أيضاً غني بفيتامين سي؛ إذ صنفت الجمعية الأمريكية للسكري ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت بأنها طعام ممتاز لمرض السكري، فورق الليمون مليء بالألياف وفيتامين ج وحمض الفوليك والبوتاسيوم، والتي من شأنها أن تساعد في الاستفادة من نظام غذائي صحي لمرضى السكري.كما كشفت دراسة نشرت في مجلة "Advances in Nutrition" أن "النارينجين"، وهو مركب كيميائي موجود في الليمون والفواكه الحمضية الأخرى، قد يكون له خصائص مضادة لمرض السكري.