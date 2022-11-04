ميزة جديدة من"تيك توك"

أطلق تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة ميزة جديدة، سيتم بموجبها إعلام صانعي المحتوى عندما يفضل شخص ما مقطع الفيديو الخاص بهم على التطبيق.



ومن الآن فصاعدا، لن تعد مفضلاتك كمتابع على "تيك توك" طي الكتمان كما كان في السابق، عندما كان بإمكان صانعي المحتوى رؤية عدد المفضلات التي يمتلكها مقطع فيديو ما، لكن دون معرفة الأشخاص الذين أبدوا إعجابهم به.



صرح متحدث باسم "تيك توك" لموقع "ماشابل" التقني المتخصص، بأنه "نفكر دائما في طرق لإضافة قيمة إلى المجتمع وإثراء تجربة "تيك توك"، حيث نواصل بناء مكان آمن يسلي ويلهم الإبداع ويقود الثقافة (..) نستكشف طرقًا جديدة لمشاركة المجتمع بشكل أعمق".



وفي يونيو الماضي، أطلق "تيك توك" ميزة تتيح للمستخدمين معرفة من شاهد ملفهم الشخصي.



لكن ر هذه الميزة الجديدة قد تجعل بعض مستهلكي "تيك توك" خجولين أكثر في تفضيل محتوى شخص ما، يعتقد بأن الحكم بنجاحها أو فشلها ستحكم عليه التجربة والأيام، بينما يتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا، وأن يستنسخها المنافسون عن قريب.



وفي فبراير الماضي، أطلق "تيك توك" ميزة "المجموعات"، وتتيح للمستخدمين تنظيم مفضلاتهم في مجلدات، والتي أحدثت ثورة في ميزة "المفضلة" وجعلتها أكثر فائدة.