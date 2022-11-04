أم البواقي: وفاة وستة جرحى في حادث مرور

توفي شخص وأصيب ستة آخرون في حادث مرور وقع مساء أمس الخميس بالطريق الرابط بين بين بلديتي بوغرارة السعودي وعين فكرون بولاية أم البواقي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، إن وحدتها لعين فكرون وبدعم من الوحدة الرئيسية تدخلت مس الخميس في حدود الساعة السابعة، لأجل حادث اصطدام بين سيارتين نفعيتين بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 03 ببلدية بوغرارة السعودي دائرة عين فكرون.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث المروري أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 69 سنة وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى عين فكرون.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوغرارة السعودي، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث المروري المميت.