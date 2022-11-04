إخماد حريق في مستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل

شب مساء أمس الخميس حريق مهول بالرواق الأرضي لمستشفى محمد الصديق بن يحيى لمدينة جيجل أتى على أفرشة مستعملة وبعض الخردوات الموجودة بالجناح.

وأوردت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل في بيان، إن إسعافات وحدتها الثانوية بجيجل تدخلت في تمام الساعة السابعة مساء واثنتين وعشرين دقيقة (19:22)، مدعومة بإمدادات الوحدات الرئيسية وجن جن وأولاد صالح لإخماد حريق بمستشفى محمد الصديق بن يحيى ببلدية جيجل.

وأوضح البيان إن الحريق اندلع في الرواق الأرضي الخارجي لبناية أجنحة المرضى، حيث التهم بعض الأفرشة المستعملة وبعض الخردوات، مضيفا بأن التدخل السريع لفرق الحماية المدنية مكن من إحكام السيطرة والإخماد الكلي للحريق في ظرف جد وجيز، وبالتالي منعه من الانتشار إلى هياكل أخرى محاذية لمكان الحريق وإنقاذ البناية ككل.

وأشار نفس المصدر إلى إن التحكم في الوضعية ومنع الحريق من الانتشار، جنب الهلع في أوساط المرضى والمقيمين والموجودين في تلك اللحظة بداخل المستشفى. خاصة وإن فرق التدخل بعد إطفائها الحريق قامت بمراقبة شاملة للأجنحة والمخازن والإدارة للتأكد من سلامتها وإزالة الدخان المنتشر فيها.

وسخرت الحماية المدنية لعملية الإطفاء ـ يضيف البيان ـ سبع شاحنات إطفاء وخمس سيارات إسعاف و43 عونا ورتيب بإشرف مدير الحماية المدنية، قائدي الوحدتين الرئيسة والثانوية بجيجل.