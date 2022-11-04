أسعار النفط في منحى تصاعدي

ارتفعت أسعار النفط الخام نحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار. وعلى الرغم من المكاسب، إلا أن السوق تواجه تخوفات من الركود من تفشي فيروس كورونا مما سيؤثر على الطلب على الوقود في الصين.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جانفي 2023 بنسبة 1.66 بالمائة، إلى 96.24 دولارًا للبرميل. كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.02 بالمائة إلى 89.95 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تراجع بنحو 2 بالمائة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.