أسعار الغاز في أوروبا عند هذه العتبة

ذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الجمعة، أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 5 بالمائة لتتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وافتتحت العقود الآجلة حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي (تي تي آف TTF) التداول عند مستوى 1360.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 7 بالمائة). اعتبارا من الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، وبلغ سعر العقود الآجلة للغاز 1335.2 دولارا (+ 5 بالمائة). تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق -1271.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتجاوز معدل ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض، 95 بالمائة، وفقا لبيانات صادرة عن مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا "GIE".

واعتبارا من 2 نوفمبر الجاري، ارتفعت احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية إلى 95.02 بالمائة، 6 نقاط مئوية أعلى من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية.

وانخفض متوسط سعر التسوية لأقرب عقد آجل في شهر سبتمبر وفقًا لحسابات الوكالة بناءً على بيانات بورصة لندن إلى 2.093 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-14.6 في المائة بالشروط الشهرية)، بينما في أوت تجاوز قليلاً 2،450 دولارًا (+ 35.7 بالمائة) ما جعله رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.