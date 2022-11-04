اليابان تعدم أكثر من 1.5 مليون دجاجة بسبب أنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الصحية اليابانية، اليوم الجمعة، اكتشاف حالات تفشي لـ "إنفلونزا الطيور"، مع تحديد سلالة شديدة المرض.

وقالت وزارة الزراعة عبر موقعها على الأنترنت، إن أكثر من 1.5 مليون دجاجة تم إعدامها في مزارع في البلاد، وفقا لوسائل إعلام يابانية.

وتم تسجيل تفشي المرض في محافظة أوكاياما وإيباراكي.

وأعلنت وزارة الزراعة في بداية فصل الخريف، أن نحو 170 ألف دجاجة تم إعدامها داخل مزرعة في مدينة كوراشيكي في محافظة أوكاياما، كما حظرت مناطق تصل إلى 10 كيلومترات من الموقع.

وأكدت أن نحو 170 ألف دجاجة بياضة، يتم إعدامها في مزرعة في بلدة أتسوما في هوكايدو، معتبرة أن الناس لن يُصابوا بإنفلونزا الطيور من أكل لحوم الدجاج أو البيض.