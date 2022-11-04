الحماية المدنية تحذر..

دعت مصالح الحماية المدنية، كافة المواطنين إلى الرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر خاصة عند تردي الأحوال الجوية والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي إلى وقوع ضحايا جراء الفيضانات أو السيول الجارفة.

وحددت ذات المصالح جملة من الإرشادات والنصائح الواجب إتباعها والمتمثلة في:

- متابعة النشرات الجوية المتعلقة بالطقس.

- تحضير حقيبة الإسعافات الأولية، مذياع و بطاريات.

- عدم المغامرة بقطع السيول و الوديان راجلا، وكذا السباحة في مجرى السيول.

- يجب تفادي قطع السيول الجارفة بالسيارات، قوة السيول لا يجابهها شيء.

- يجب الابتعاد عن الوديان و حواف الأودية.

- مراقبة الأولاد، علمهم عدم التواجد بالوديان أو السباحة فيها أو في البرك المائية و السدود.

- عدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور أثناء تساقط الأمطار.

- الأماكن الأعلى هي أكثر آمنا.

- رافقوا أولادكم لا سيما الصغار للذهاب للمدارس.

- أختر الطريق الآمن لوجهتك.

- أنتبه جيدا من الأسلاك الكهربائية، ممكن أن تسقطها الرياح القوية.

- في حالة خطر اتصلوا بالحماية المدنية عبر الرقم الأخضر 1021 و رقم النجدة 14 مع تحديد نوع الخطر و العنوان بالدقة.

- أبقوا في الاستماع لنصائح وإرشادات الحماية المدنية.