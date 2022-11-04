"الخبر" مؤسسة.. وليست مجرد جريدة

"الخبر" تجربة رائعة بالنسبة لمهنة الصحافة، بل هي صحيفة رائدة أثبتت جدارتها في العمل المهني طيلة 3 عقود، ورغم كل الصعاب والمشاكل التي واجهتها فقد صمدت وعرفت كيف تستقطب القراء على المستوى الداخلي والخارجي. ولكن ككل وسيلة إعلامية حاليا، تواجهها مشاكل نظرا للتطور التكنولوجي وتطور الفضاءات الإعلامية الجديدة، وظهور ما يعرف بصحافة المواطن، حيث المواطن هو الصحفي. أصبحت هناك منافسة جديدة، وتحاول الجريدة دائما أن تتأقلم مع هذا الوضع الجديد، والتحول نحو هذه الفضاءات والتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، للاستمرار والبقاء لأداء مهامها المهنية المعتادة.

يبقى الفرق بين مؤسسة "الخبر" وبين وسائل إعلامية أخرى: أن "الخبر" استطاعت أن تبني مؤسسة وليس مجرد جريدة.

فعندما تكون هناك اضطرابات أو هزات تستطيع المؤسسات أن تواجهها، لكن كثيرا من المؤسسات الإعلامية بإمكان أي زوبعة أو مشكل صغير ينسفها، وهذا دليل على أن "الخبر" رغم كثير من المشاكل ما زالت قائمة وتواجه كل إعصار جديد.

إن أي وسيلة إعلامية تسير حسب الجو العام، ولا تستطيع أن تكون في اتجاه والوضع العام في اتجاه آخر.

وكما نعلم يوجد في الإعلام مدرستان: مدرسة الإعلام الذي ينقل الأخبار المتأتية من القمة إلى القاعدة، وهناك مدرسة أخرى تنقل مشاغل المواطن البسيط ومعاناته من القاعدة نحو القمة، وهذه هي "الخبر" التي تنقل مشاكل المواطنين في القاعدة وتوصلها للقمة، حتى يكون المسؤول على اطلاع بهموم المواطن الجزائري، ومازال العمل في "الخبر" في هذا الاتجاه، وهذه هي القوة الضاربة للجريدة.

* المدير العام السابق لـ "الخبر"