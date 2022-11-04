العاصمة: انقطاع الماء بهذه البلدية

تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال " اليوم الجمعة، بأشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه بقطر 400 ملم، على مستوى بلدية السحاولة.

وأوضحت "سيال" في إشعار عبر صفحتها على الفايسبوك، إن هذه الأشغال ستتسبب في توقيف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء بلدية السحاولة والمتمثلة وسط المدينة وأحياء 1301FNPOST و250 مسكن، و325مسكن و150مسكن والسعيد هاجر.

وأكدت "سيال" لزبائنها القاطنين في هذه الأحياء بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا يوم غد السبت حسب البرنامج المسطر.