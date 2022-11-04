الصحفي عدلان دكار في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، فجر اليوم الجمعة، الصحفي بإذاعة البليدة عدلان دكار عن عمر ناهز 53 سنة بعد مرض عضال، حسبما علم لدى عائلة الفقيد.

وتوفي المرحوم عدلان دكار في مستشفى باينام بالجزائر العاصمة حيث خضع لعمليات جراحية معقدة الشهر الماضي. وعمل الفقيد بالإذاعة الوطنية وبإذاعة متيجة وكان من بين مؤسسي إذاعة البليدة التي شغل بها منصب مدير بالنيابة، حيث عرف بين زملائه بأخلاقه الطيبة واحترافيته.

وسيوارى جثمان المرحوم عدلان دكار، الذي ولد في 29 ماي 1969 بسطيف، والذي كان أبا لثلاثة أطفال، الثرى في مقبرة حي فتال ببني مراد بالبليدة بعد صلاة العصر.