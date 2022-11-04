"إنشاء مدرسة عليا لتكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة"

اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس، مع أعضاء اللجنة المكلفة بإنشاء مدرسة عليا لتكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة.

وخصص الاجتماع وفق بيان الوزارة، للبحث في وضع برامج تعليمية وتكوينية، في ميدان تكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة، وتحضير دفتر شروط، وحصر الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية، وكل الموارد الضرورية لانطلاق هذه المدرسة في التكوين، ابتداء من السنة الجامعية المقبلة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذه المدرسة ستحظى بقانون خاص والغاية من إنشائها هو مسايرة التطورات الحاصلة في ميدان العلوم والتكنولوجيات المتقدمة، وكذلك لمواكبة مهن المستقبل في زمن الرقمنة.