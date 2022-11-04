تبسة: تفكيك شبكة تخزين وتهريب الوقود

فككت عناصر شرطة أم علي المتاخمة للحدود التونسية بولاية تبسة، على مستوى منطقة الكدية مجموعة إجرامية منظمة تدير ورشة كاملة لتخزين ونقل وشحن الوقود مجهزة بخمسة محركات كهربائية وصهاريج وأنابيب وحجز شاحنة داف ومركبة نفعية مخربة ترقيم الطراز.

وبحسب بيان لذات المصالح، فإنه في إطار مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود ومختلف أنواع الجرائم لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب ومن خلال اعتماد تقارير استعلاماتية وردت إلى أمن دائرة أم علي بأمن ولاية تبسة تتضمن نشاط ورشة تديرها مجموعة إجرامية تستعمل مخزن لتهريب الوقود بمنطقة الكدية على نقاط التماس مع الحدود التونسية. ويضيف البيان وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر واستصدار إذن بالتفتيش ليتم بموجبه الانتقال إلى المكان المحدد وسمحت المداهمة بضبط كمية معتبرة من المواد الطاقوية (مادة المازوت) مقدرة بـ 3920 لتر موزعة على براميل ودلاء بلاستيكية، وحجز خلال العملية أربعة محركات كهربائية تستعمل في ضخ الوقود للشحن أو التفريغ وشاحنة من الحجم الثقيل نوع داف تستعمل لنقل وتخزين مادة الوقود والتي يمكن لها نقل 1600 لتر في شحنة واحدة وهو النوع المفضل من الشاحنات لدى المهربين .

وفي عملية نوعية أخرى أحبطت مصالح أمن دائرة الماء الأبيض محاولة تهريب بضائع ذات منشأ أجنبي ممثلة في أسلاك تدعيم الجبس الصناعي تقدر بـ 2.4 طنا محملة على متن سيارة رباعية الدفع من نوع مازدا BT50، فيما حجز مركبة ثانية معدة للتهريب منعدمة الوثائق مع التورط بمحو الرقم التسلسلي في الطراز للتملص من الملاحقات الأمنية. وقد أسفرت هذه العمليات توقيف شخصين، وجار التحقيق مع المجموعة بالتنسيق مع النيابة لتوقيف بقية المتورطين ومثولهم أمام العدالة.