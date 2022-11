Création d’une école supérieure de technologie des drones

Selon un communiqué du ministère, la réunion a été consacrée au développement de programmes éducatifs et de formation dans le domaine de la technologie des systèmes de drones, la préparation d’un cahier de charges, l’étude des moyens et ressources humaines et matérielles, et toutes les ressources nécessaires au démarrage de cette école en formation, à partir de la prochaine année universitaire.