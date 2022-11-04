تعزيز التعاون الجزائري التركي

استقبل، اليوم الجمعة، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، من طرف وزير التجارة التركي محمد موش بحضور نائب الوزير، وسفير دولة الجزائر بدول تركيا.

وشكل لقاء، الوزير رزيق مع نظيره التركي، خلال مشاركته ضمن فعاليات أشغال الطبعة الرابعة للمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والاستثمار المنعقدة بإسطنبول، فرصة لتناول الطرفين طرق وسبل تطوير العلاقات التجارية الجزائرية التركية في ظل القوانين الجديدة المحفزة المعمول بها في الجزائر.

كما تباحث الوزيران آليات تعزيز هذه الأخيرة ورفع حجمها إلى مصاف يليق بمقام البلدين الشقيقين.