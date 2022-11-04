بوتسوانا تجدد دعمها للشعب الصحراوي

جدد وزير الخارجية البوتسواني، ليبوكانك كوابي، أمس الخميس، تمسك بلاده وتشبثها الدائم بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأكد ليبوكانك كوابي، خلال احتفالية أقامتها الحكومة البوتسوانية، بمناسبة يوم الأمم المتحدة، بغابروني، بالتعاون مع الهيئة الأممية، "أن بوتسوانا تدعم الشعب الصحراوي، وقضيته العادلة حتى تقرير المصير والاستقلال".

وأضاف الوزير البوتسواني، "أنه و منذ الاستقلال ورغم التحديات، فإن بلاده تضع ضمن أجندتها في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير ومنها الشعبين الصحراوي والفلسطيني" .

ودعت بوتسوانا في وقت سابق، الدول الإفريقية إلى " التحدث بصوت واحد "، لدعم تحرير الصحراء الغربية والتضامن معها عبر الهيئات الدولية ذات الصلة.

وكان رئيس جمهورية بوتسوانا، موغويتسي ماسيسي، قد أدان بشكل واضح استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، في خطابه أمام القمة الإفريقية الاستثنائية حول إسكات البنادق التي عقدت يوم 6 ديسمبر 2020، حيث دعا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للتدخل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، وفق ذات المصدر.