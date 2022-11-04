ميلة: تفكيك شبكة المتاجرة بالمخدرات

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وعلى إثر معلومات وردت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود شبكة إجرامية تختص المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة ميلة وما جاورها.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وضعت خطة ميدانية محكمة بتشكيل أمني تمكنت مصالح البحث والتدخل بمعية فرقة قمع الإجرام من تفكيك شبكة إجرامية تحترف المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وسط مدينة ميلة، وتتكون من 13 شخصا من بينهم 03 نساء تتراوح أعمارهم بين 24 و61 سنة.

العملية النوعية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها بـ 80.5 كلغ و124 وحدة من المؤثرات العقلية، إضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة ومنظار ليلي.

كما تم حجز 04 مركبات سياحية ودراجة نارية من الحجم الكبير تستعمل في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومجموعة من الحلي.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة عن جرم تهريب وحيازة ونقل وتخزين وإخفاء مخدرات (القنب الهندي) قصد عرضها ووضعها للبيع على الغير في إطار شبكة إجرامية منظمة، المشاركة وعدم تبليغ السلطات المختصة عن جنايات وجنح يعلم بوقوعها حيازة المؤثرات العقلية، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض عائدات إجرامية.