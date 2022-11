El Khabar, plus qu'un journal une institution

El Khabar est une extraordinaire expérience pour la profession de journalisme, c’est un journal de premier plan qui a prouvé sa valeur dans la profession depuis 3 décennies.

Malgré toutes les difficultés et les problèmes qu’il a rencontrés, il a su résister et attirer les lecteurs aux niveau local et international, mais comme tous les médias actuels il doit faire face à de nouveaux défis, le développement technologique et l’apparition de nouvelles formes de journalisme comme le journalisme citoyen. Le journal doit donc sans cesse s’adapter à la nouvelle concurrence et faire avec les nouvelles technologies, afin de continuer à exister et à êtrepertinent.

La différence entre El Khabar est d’autres journaux demeure qu’il a réussi à construire une institution et pas seulement un journal, lui permettant de tenir bon face aux obstacles et perturbations. Tout média suit l’atmosphère générale, il ne peut pas être à contre-courant de cette direction générale.