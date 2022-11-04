عوار يمدد السوسبانس

تجنب متوسط ميدان نادي أولمبيك ليون، حسام عوار، الحديث عن قضية تغيير جنسيته الرياضية من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني.

وعند سؤاله حول اختياره "الخضر" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، رفض صاحب 24 عاما إعطاء أدنى فكرة عن مستقبله الدولي، مكتفيا بالقول: "أريد الحديث عن مقابلة مرسيليا المقبلة وفقط".

وكانت قناة "فرانس 24" قد نشرت يوم الأحد الماضي خبرا وصفته بـ"الحصري" أكدت فيه قرار الدوليين الفرنسيين السابقين ريان آيت نوري وحسام عوار تحويل جنسيتهما الرياضية والالتحاق بصفة رسمية بالمنتخب الجزائري.

ووقع حسام عوار عدة مشاركات مع مختلف الفئات ضمن تشكيلة منتخب "الديوك"، مع تسجيل استدعاءين له مع المنتخب الفرنسي الأول ومشاركة واحدة لمدة نصف ساعة خلال لقاء ودي ضد أوكرانيا في أكتوبر 2020.