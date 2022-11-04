مستغانم: توقيف شبكة إجرامية تنظم "الحرڨة "

تمكنت قوات الأمن الحضري الخارجي لبلدية بن عبد المالك رمضان (أمن ولاية مستغانم) من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف شخصين، حسبما علم اليوم الجمعة من هذا السلك الأمني.

وأوضح بيان لخلية الاتصال والصحافة، أن العملية جاءت بناء على معلومات أمنية وردت إلى المصلحة تفيد بوجود معدات خاصة بالإبحار بأحد مساكن المشتبه فيهما اللذين يبلغان من العمر 37 و40 سنة وينحدران من بلدية بن عبد المالك رمضان الساحلية.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالوقائع واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، وضعت الضبطية القضائية خطة أمنية محكمة وداهمت المسكن المشتبه فيه، يضيف البيان.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الأول وضبط معدات معدنية وخشبية (صفائح وقضبان) تستخدم كقاعدة صلبة للقارب المطاطي المخصص للإبحار السري ومضختين هوائيتين وخزان بلاستيكي فارغ خاص بالوقود.

وبينت التحقيقات أن المشتبه فيه الأول بالتعاون مع المشتبه فيه الثاني الذي سلم نفسه لمصالح الشرطة لاحقا كانا بصدد الإعداد لعملية هجرة غير شرعية انطلاقا من أحد شواطئ بلدية بن عبد المالك رمضان، يضيف المصدر ذاته.

وقامت مصالح الشرطة بإنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين الاثنين وسيتم تقديمهما أمام نيابة الجمهورية بمحكمة سيدي علي، كما أشير إليه.