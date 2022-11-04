لأول مرة.. استعمال تقنية رقمنة المواشي بالجزائر

عرض مستثمر فلاحي تقنية جديدة تجرب في الجزائر لأول مرة لرقمنة الماشية، وتتبع موقعها جغرافيا وصحيا، بتثبيت شرائح إلكترونية بأذن الماشية.

وقدم المستثمر نموذج عملي لهذه التقنية لوالي تيارت بمزرعة سيدي نايل برسم زيارته لبلدية رشايقة جنوب شرقي تيارت، أمس، يشرح فيها كيفية تتبع مسار الماشية منذ ولادتها ومرورها على عدد من الموالين، وكذا تحديد موقعها الجغرافي دون الاستعانة براع وتأمينها في حالة السرقة، كما تساهم العملية في الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالماشية من أمراض وغيرها، لمتابعتها صحيا من طرف الطبيب البيطري استنادا على بنك المعلومات باستعمال وسائل بسيطة تتمثل في الشريحة التي تثبت بأذن الماشية أو البقرة وجهاز حاسوب وآلة الكترونية يدوية محمولة تتوفر بالسوق الوطنية، حسب شروحات المستثمر للوالي والوفد المرافق له.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع مؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء.