"الفاف" تقدم احترازات لـ"الكاف"

تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم باحترازات إلى "الكاف" ضد المنتخب الأولمبي الكونغولي الذي أقصى المنتخب الوطني في الدور التصفوي الثاني لبطولة إفريقيا 2023.

وحسب ما صرح الأمين العام لـ"الفاف" منير دبيشي للإذاعة الوطنية فإن فحوى الاحتراز هو أن منتخب الكونغو الديموقراطية عوقب من طرف "الكاف" في التصفيات السابقة بسبب إشراكه لاعبا فوق السن المحدد، وبالتالي لا يحق له المشاركة في التصفيات الحالية.

وكان أشبال المدرب نورد الدين ولد علي قد ودعوا تصفيات بطولة إفريقيا 2023 المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 رغم الفوز على الكونغو الديمقراطية يوم الأحد الماضي بنتيجة 3-1 بملعب سطيف، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة ذهابا بنتيجة 4-1 في كينشاسا.