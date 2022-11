Numérisation du bétail en Algérie

Un investisseur dans le domaine agricole a présenté une nouvelle expérience, une première en Algérie , qui consiste à numériser le bétail et assurer sa traçabilité, via des boucles électroniques implantées dans les oreilles du bétail.

L’investisseur a présenté un prototype opérationnel de cette technique au wali de Tiaret au champ agricole « Sidi Nayel », au sud-est de la wilaya.

Cette technique permet entre-autres de protéger le bétail des vols et donne des informations concernant son état de santé, qui sont transmises directement au vétérinaire.

Il est utile de noter que cette opération a eu lieu en coordination avec la société algérienne

«L’Algérienne des viandes rouges».