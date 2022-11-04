مجموعة السبع تدعو لرفع إنتاج النفط

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، الجمعة، الدول المنتجة للنفط برفع الإنتاج لإنعاش السوق وخفض الأسعار الملتهبة.

البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مونستر الألمانية، ندد مجددا بما وصفه "الغزو الروسي" لأوكرانيا، مشددا على أن أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية من جانب روسيا سيواجه بعواقب وخيمة.

وبخصوص إيران، قال البيان "نكرر عزمنا على عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي".

ولفت الموقعون على البيان إلى أن إيران ورغم المفاوضات المكثفة التي استغرقت عدة أشهر حول العودة للاتفاق النووي "لم تتخذ القرارات اللازمة" منددين في السياق ذاته و"بشدة" أنشطة إيران المستمرة التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

وزراء مجموعة السبع، دعوا في سياق بيانهم الختاي، الدول المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها للمساعدة في خفض الأسعار، بعد شهر من قرار منظمة أوبك بلاس، الحد بشكل كبير من عمليات استخراج الذهب الأسود.

وجاء في البيان أن زيادة الإنتاج من شأنها أن تساعد في "خفض تقلب أسواق الطاقة" في سياق الحرب في أوكرانيا.

ولا تعتبر مجموعة الدول السبع (G-7) منظمة دولية، بل منتدى غير رسمي نشأ عام 1975، ويضم الدول الصناعية الرائدة في العالم، وهي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.