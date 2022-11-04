صيود يحطم رقمين قياسيين

نجح السباح الجزائري، جواد صيود، في تسجيل رقمين قياسيين وطنيين جديدين في سباقي 100 متر أربع سباحات و200 متر على الصدر، وذلك ضمن منافسات البطولة الفرنسية المفتوحة بالحوض الصغير (25 متر)، الجارية بمدينة شارتر (3-6 نوفمبر) والمؤهلة للبطولة العالمية ملبورن 2022.

واكتفى صيود بالمرتبة الأولى للنهائي بـ 100 متر أربع سباحات بتوقيت 54 ثانية 13جزء من المائة ، في حين عادت الميدالية الذهبية للفرنسي ماكسيم غروسي (51 ثا 49 ج)، لحساب النهائي "أ".

كما نجح سباح نادي أولمبيك نيس في تحطيم الرقم القياسي الوطني لسباق 200 متر على الصدر بزمن قدره 2 دقيقة 9 ثانية 44 جزء من المائة، حينما حل خامسا في السباق التصفوي، في انتظار خوضه السباق النهائي.

للتذكير أن الرقمين السابقين لتخصصي 100 متر أربع سباحات و 200 متر على الصدر، كانا بحوزة جواد صيود (23 سنة)، الذي سيواصل التنافس خلال هذه البطولة الفرنسية.

ويعد موعد البطولة الفرنسية بشارتر أول انطلاقة رسمية للسباحين الدوليين الجزائريين الناشطين في فرنسا، حيث يشارك في هذا الموعد كل من جواد صيود، نزيم بن بارة، لونيس خندريش، سفيان عاشور تالت ومريم طبال.